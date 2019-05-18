Президент Ассоциации репродукции человека: Шансы забеременеть стремительно падают после 35

Профессор Владислав Корсак рассказал о проблеме бесплодия, эффективности ЭКО и суррогатном материнстве

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), гендиректор Международного центра репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге, доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак рассказал в интервью "Интерфаксу" об эффективности использования ЭКО, услугах суррогатных матерей, проблеме бесплодия в России, ее причинах и о возможностях развития сферы репродуктивных технологий.

- Сколько, по вашим данным, бесплодных людей в России?

- Точная цифра заболеваемости по стране остается неизвестной. Статистика по обращаемости и статистика по заболеваемости бесплодием совпадать не может - если с инфекционными заболеваниями люди почти всегда обращаются к врачу, то при бесплодии до какого-то возраста люди просто не переживают по поводу того, что беременность не наступает, а могут и вообще не начать переживать.

Мировая статистика говорит о том, что как минимум 10%, как максимум – 20% жителей Земли могут быть бесплодны. В 90-е годы исследование в Западной Сибири показало, что в этом регионе частота бесплодия была близка к 19%. Это был серьезный сбор данных, хоть и небольшой по масштабам, но информативный. Проводился буквально поквартирный обход – социологи выясняли, живут ли там люди репродуктивного возраста, и что у них с репродуктивной функцией. Для понимания значимости проблемы – по данным ВОЗ, частота бесплодия в 15% и выше является фактором, негативно влияющим на демографическую ситуацию в стране.

- Недавно озвучивались данные комитета Совета Федерации, согласно которым 6 млн российских женщин (из 78 млн) бесплодные, и еще 4 млн (из 68) мужчин, согласны ли вы с этими данными? Это меньше 10%.

- Тут вопрос, как получили эти цифры. Если по обращаемости, а скорее всего именно так, то я уже говорил, что такие сведения не отражают ситуации ни по реальной заболеваемости, ни по потребности в лечении бесплодия. И потом, бесплодие – проблема репродуктивного возраста, а в материалах взяли все население, так что это уже не меньше 10%, а значительно больше.

Думаю, важно сказать и о другом показателе, по которому можно судить об удовлетворенности потребности в лечении бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), основанных на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). В среднем в европейских странах число лечебных циклов ВРТ в последние годы составляет около 1500 на 1 млн населения (но в ряде стран это число намного выше, например, в Дании – 3000). По данным последнего отчета нашей ассоциации за 2016 год этот показатель составил 839 циклов на 1 млн населения.

- А сколько процедур ВРТ, на ваш взгляд, должно проводиться в России?

- Хорошо бы увеличить их количество раза в два, довести до среднеевропейского показателя - 1500 на 1 млн населения. Известно, что Минздрав планировал довести число циклов ВРТ за счет ОМС в прошлом году до 1000 на 1 млн населения.

- Министр здравоохранения говорила, что проведено 78 тысяч процедур ЭКО за государственные средства. А какой процент циклов ВРТ оплачивается государством?

- Думаю, это около половины циклов ВРТ, проведенных в стране в прошлом году.

- Давайте все-таки расскажем, что такое ВРТ?

- ВРТ – это группа методов преодоления бесплодия, основанных на оплодотворении яйцеклетки вне организма женщины, т.е. экстракорпорально. Экстракорпоральное оплодотворение может быть достигнуто в специальных условиях путем добавления сперматозоидов к яйцеклеткам (это и есть метод ЭКО) или с помощью введения сперматозоида в яйцеклетку – это метод ИКСИ. Выбор метода оплодотворения зависит от разных факторов, чаще всего связанных со сперматозоидами. Большое количество причин, приводящих к бесплодию, потребовало от специалистов создания программ и методов, позволяющих решать проблемы конкретных пациентов. В арсенал сегодняшних ВРТ входят: преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов, криоконсервация яйцеклеток, спермы, эмбрионов; донорские программы, программа суррогатного материнства.

- Каковы причины бесплодия?

- Начнем с того, что бесплодие существует с библейских времен. Просто сейчас больше и громче стали на эту тему говорить. Был период, когда лечение бесплодия не поддерживалось государством. Но когда смертность превысила рождаемость, это направление стало государственной задачей. С 2013 года начали оплачивать. Думаю, что число бесплодных пар с этого времени не увеличилось, а вот количество обсуждений этой проблемы и доступность лечения увеличилось. В 2012 году в стране было проведено 439 циклов ВРТ на 1 млн населения, а в 2016 году, как я уже говорил, 839. Почти в два раза увеличилось количество циклов, и, судя по всему, этот показатель еще будет расти.

Причин много, разные заболевания могут сопровождаться бесплодием. Это инфекции, передаваемые половым путем заболевания, в результате которых возникает непроходимость маточных труб, гормональные нарушения, эндометриоз, миомы, опухоли матки, яичников. И, конечно, женский детородный возраст, который все-таки ограничен природой.

Когда женщина имеет равные возможности с мужчинами, у нее есть возможность получить образование, сделать карьеру, она поздно начинает думать о том, что пора рожать, а когда это все-таки происходит, возможности зачастую уже ограничены, яйцеклеток в яичниках мало или их уже нет.

Не стоит забывать и о бесплодии у мужчин. У них половая активность может быть нормальная, а сперматозоидов в сперме - мало или нет. Обследовать, конечно, в бесплодных парах надо и мужчину, и женщину. Это вроде бы очевидные вещи, но есть люди, которые об этом не знают.

- Какой сейчас предельный возраст рожениц, до какого возраста остается шанс родить здорового ребенка, до какого возраста рекомендуете рожать, и до какого возраста возможно ЭКО?

- Репродуктивный возраст физиологически заканчивается в 49 лет у женщин, а после наступает менопауза. До этого возраста шансы забеременеть есть почти всегда, но они стремительно падают после 35 лет.

В этом вопросе стоит обратить внимание не только на физиологическую возможность забеременеть, но и на проблемы, частота возникновения которых увеличивается вместе с возрастом, - это хромосомные заболевания, например, синдром Дауна.

Могу рассказать о статистике по регистру РАРЧ, касающейся частоты наступления беременности в программе ЭКО в зависимости от возраста, она довольно показательна. Так, если эту процедуру проходят в возрасте моложе 34 лет – беременность наступает в 37% случаев, а родов – 28,5%, 35-39 лет – беременность – 30%, роды - 21%, 40 и старше – беременность - 15,4%, роды - 8,2%. То есть шансов выносить наступившую беременность все меньше с возрастом. Это связано со здоровьем женщины.

В среднем же в результате ЭКО беременность наступает почти в 35% случаев, если яйцеклетка донорская – в 43% случаев. Родами заканчивается 70% беременностей в результате ВРТ. У суррогатных матерей беременность в результате ЭКО наступает в 47% случаев, родами заканчивается 77%.

- Здоровые ли дети рождаются в результате ЭКО?

- В скандинавских странах собрали статистику по сотням тысяч детей, рожденных при помощи ЭКО. Выяснили, что дети рождаются здоровые, их проблемы со здоровьем не отличаются от аналогичных проблем у детей, зачатых естественным способом. И проблемы, которые выявляются в этой группе детей, как правило, связаны с большей частотой многоплодия и здоровьем и возрастом родителей.

- Многие сейчас морозят яйцеклетки, чтобы использовать их, когда захотят забеременеть, стоит ли это делать, на ваш взгляд?

- Да, "отложенное материнство" путем криоконсервации яйцеклеток сейчас популярное направление, хотя больше за границей, у нас о нем мало знают. Возможности эффективного сохранения яйцеклеток появились всего около 10 лет назад, раньше их сложнее было заморозить и сохранить, чем сперматозоиды и эмбрионы. Таким образом решается проблема бесплодия, связанная с возрастным старением яйцеклеток и истощением яичников, а также профилактика хромосомных проблем у детей. Еще это помогает сохранить фертильность женщин, заболевших раком. Многие разновидности рака сейчас излечимы. А женщинам репродуктивного возраста можно таким образом дать возможность после выздоровления беременеть и рожать.

По поводу популярности и безопасности процедуры могу сказать, что некоторые мои коллеги законсервировали яйцеклетки, так что судите сами.

- Раньше часто предлагали морозить стволовые клетки при родах, пуповинную кровь для последующего лечения детей от разных заболеваний, в том числе от рака, но позже стали высказываться неоднозначные мнения по поводу этой процедуры. Как вы к этому относитесь?

- Эта тема не имеет непосредственного отношения к моей области деятельности, но я могу прокомментировать как врач. Забор пуповинной крови никому вреда не принесет. Другое дело, что были большие надежды, что с помощью выделенных из пуповинной крови стволовых клеток можно в случае серьезного заболевания помочь рожденному ребенку, но заболевания эти не такие частые, кроме того, количество стволовых клеток, получаемых из крови, крайне мало. В связи с этим возможность использования этого метода для лечения ограничена возрастом ребенка, до 4 лет примерно. А дальше никакого значения эти сохраненные клетки не имеют, это количество стволовых клеток не поможет.

- Легко ли попасть в программу ЭКО за счет ОМС?

- В целом по стране проблем с этим нет. Граждане имеют право на выбор центра и врача вне зависимости от места нахождения центра и формы его собственности. Правда, бывает, что чиновники пытаются помешать свободному выбору пациентов, но эти действия незаконны. Здесь надо проявлять настойчивость.

- Часто ли обращаются за услугами суррогатных матерей в России?

- Согласно законодательству, у женщины, которая хочет воспользоваться этой услугой, обязательно должны быть показания – невозможность вынашивать беременность, отсутствие матки, заболеваемости, мешающие беременности, необъяснимые неудачи при переносе нормальных эмбрионов. Спрос есть, но не такой большой - доля программ суррогатного материнства среди других программ ВРТ в нашей стране практически неизменна и составляет около 1,5%.

- Что, на ваш взгляд, нужно изменить в системе суррогатного материнства?

- На днях отправил в министерство экспертное заключение на присланный нам проект закона об изменении порядка регистрации детей, родившихся от суррогатных матерей. Проблема сейчас в том, что суррогатная мама во время беременности может решить, что ей, например, мало денег и отказаться отдавать ребенка. Согласно Семейному кодексу, именно суррогатная мать принимает решение, отдавать или нет ребенка. Были суды, детей в итоге получали родители, но это отнимало много времени и сил у родителей. Новый проект закона предлагает на уровне договора о суррогатном материнстве закрепить, что родителями ребенка являются те, кто заказывает эту услугу, и изменению это не подлежит, только если они сами откажутся. То есть суррогатная мать не сможет изменить свое решение отдать ребенка после рождения.

- Но всегда ли вопрос в деньгах, а не в том, что женщина все-таки ждет ребенка и ей тяжело расстаться с ним?

- Женщины, которые изъявляют желание стать суррогатной матерью, рассказывают о своей мотивации: что они легко вынашивали свои беременности, для них это не проблема, они искренне хотят помочь тем, кто хочет ребенка, но не может зачать или родить. И потом стоит посмотреть на эту проблему и со стороны родителей, они ведь тоже вкладывают в этого ребенка много денег, нервов, времени.

Таких конфликтных случаев между суррогатной матерью и родителями не так много. Очень часто между ними сохраняются дружеские отношения. Понятно, что у суррогатной матери могут возникать проблемы. Но должна быть поддержка психолога на протяжении всей беременности, должны быть отношения между родителями и этой женщиной. Была история, когда родители договорились с суррогатной матерью, уехали, и только деньги ей присылали в течение девяти месяцев, ни разу не приехали, не узнали о ее самочувствии. И после родов суррогатная мать сомневалась, насколько безопасно отдавать ребенка родителям. Противоположная история – родители заперли суррогатную мать на даче с охранниками, несмотря на то, что у нее была своя семья. Мотивировали тем, что нужно наблюдать за ней на протяжении всей беременности, помогать, отвозить к врачу в случае проблем. Она сбежала, ей помогли. Так вот, должна быть золотая середина, нормальные взаимоотношения между суррогатной матерью и родителями, поддержка, внимание с их стороны.

- Как относитесь к абортам, предложению вывести их из системы ОМС? И сейчас аборты все еще влияют на возможность бесплодия?

- Конечно, аборт одна из частых причин непроходимости маточных труб, хронического воспаления эндометрия, поэтому это частая причина бесплодия. И всегда будет. Аборт по медицинским показаниям должен остаться в системе ОМС. Усилия по информированию о вреде абортов предпринимаются, но они должны предприниматься еще в школе, нужно девочкам объяснять, что аборт вреден, а контрацепция доступна. Но что сделать, тут влияет степень ханжества. Это проблема не только России. Я считаю, сексуальное образование обязательно должно быть в школе.