Студентка из Барнаула потребовала 1 млн рублей за незаконное уголовное дело из-за мемов в соцсети

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уроженка Барнаула (Алтайский край) Мария Мотузная, дело которой о картинках в соцсетях закрыли по реабилитирующим основаниям, потребовала через суд компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

"Подали с Алексеем Бушмаковым (адвокат - ИФ) наконец-то иск на компенсацию! Отсужу миллион (1 млн рублей - ИФ) и вернусь (из-за рубежа)", - написала Мотузная на своей странице в соцсети в четверг.

Она отметила, что иск к Минфину РФ подан в Центральный суд Барнаула. Сама Мотузная в настоящее время находится в Европе.

Как сообщалось, 6 августа прошлого года Индустриальный суд Барнаула начал рассматривать дело Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по ст.148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды. Позднее стало известно о возбуждении аналогичных уголовных дел против еще нескольких жителей Барнаула и Заринска.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК РФ", предусматривающий декриминализацию действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных публично или с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены человеком после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе и ответственности за репосты.

В декабре 2018 года в СУ СКР по Алтайскому краю заявили о возвращении дела Мотузной для дополнительного расследования. В январе 2019 года следствие информировало о закрытии дела. Прокуратура принесла Мотузной извинения.

21 января 2019 года судом в Барнауле было вынесено постановление о закрытии еще одного аналогичного дела - против Даниила Маркина.