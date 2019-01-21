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Суд в Барнауле прекратил дело в отношении студента за мемы в соцсети

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд в Барнауле (Алтайский край) вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Даниила Маркина, которого судили из-за мемов в соцсетях c героем сериала "Игра престолов", сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-центре суда.

"Сегодня состоялось заседание суда по делу Маркина. Судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела. Дело прекращено в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления, из-за декриминализации (соответствующей статьи УК РФ - ИФ)", - сказали в пресс-центре.

Сам Маркин сообщил на своей странице в одной из соцсетей, что никаких компенсаций в связи с декриминализацией ему выплачено не будет, однако оспаривать это решение он не намерен.

Как сообщалось, Маркина начали судить в Барнауле в июле 2018 года. По данным следствия, на его персональной странице в одной из социальных сетей размещены изображения с текстом и высказываниями, которые эксперты признали экстремистскими. Речь шла об изображении персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу, над головой которого нарисован нимб. Кроме того, на его странице было еще несколько десятков мемов на религиозную тематику. 19-летнему студенту было предъявлено обвинение по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

Дело Маркина приобрело широкий общественный резонанс после возбуждения аналогичного уголовного дела в отношении 24-летней студентки из Барнаула - Марии Мотузной. Она обвинялась по ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии). По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими.

В декабре в СКР по Алтайскому краю заявили о возвращении дела Мотузной для дополнительного расследования. В январе 2019 года следствие заявило о закрытии дела.

20 сентября 2018 года Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года.

Согласно позиции ВС, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности, судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК Российской Федерации", предусматривающий декриминализацию действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных публично или с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе и ответственности за репосты.

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Теги: Алтайский край, Барнаул

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