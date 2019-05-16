Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга на фоне протестов горожан намерена провести опрос по строительству храма на Октябрьской площади, сообщила агентству "Интерфакс" заместитель главы города Екатерина Куземка.

"Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", - отметила Куземка.

Она также подчеркнула, что ранее неоднократно проводились опросы насчет места строительства храма. "Результаты показывают, что большая часть жителей относится к этому равнодушно, небольшая часть протестовала против храма, достаточно серьезная часть поддерживала", - добавила замглавы горадминистрации.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на медиа-форуме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. "Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - заявил Путин.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" директор Фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев, работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.

"На данный момент у нас не было команды что-то приостанавливать", - отметил он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.