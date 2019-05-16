Поиск

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга на фоне протестов горожан намерена провести опрос по строительству храма на Октябрьской площади, сообщила агентству "Интерфакс" заместитель главы города Екатерина Куземка.

"Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", - отметила Куземка.

Она также подчеркнула, что ранее неоднократно проводились опросы насчет места строительства храма. "Результаты показывают, что большая часть жителей относится к этому равнодушно, небольшая часть протестовала против храма, достаточно серьезная часть поддерживала", - добавила замглавы горадминистрации.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на медиа-форуме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. "Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - заявил Путин.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" директор Фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев, работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.

"На данный момент у нас не было команды что-то приостанавливать", - отметил он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Суд отклонил иск журналиста Алешковского о восстановлении привилегий в "Аэрофлоте"

Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Партию Навального в девятый раз попытались зарегистрировать в Минюсте

Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"

Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"

В Екатеринбурге задержали 70 протестующих против строительства храма

В Екатеринбурге задержали 70 протестующих против строительства храма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');