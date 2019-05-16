Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга

Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередная акция протеста против строительства храма началась в четверг вечером в центре Екатеринбурга.

Мероприятие, как и в предыдущие три дня, не было санкционировано властями. Вокруг всего сквера и прилегающей к нему площади с фонтаном у театра драмы выставлены железные ограждения, желающих пройти на территорию досматривают сотрудники полиции.

Участники акции разного возраста, ведут себя спокойно. Основная масса людей находится возле фонтана, к капитальному забору, который ограждает территорию под стройку, пока никто не подходит. Люди гуляют и общаются, идет сбор подписей в защиту сквера. На месте дежурят полицейские, бойцы Росгвардии, стоят машины патрульно-постовой службы и ОМОНа.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят не санкционированные властями протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где разбит сквер. За три дня десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составлены 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил провести опрос горожан. Он, в частности, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять.

Позднее стало известно, что администрация Екатеринбурга на фоне протестов намерена провести опрос населения на тему строительства храма.

Тем временем работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.