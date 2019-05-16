Поиск

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга
Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередная акция протеста против строительства храма началась в четверг вечером в центре Екатеринбурга.

Мероприятие, как и в предыдущие три дня, не было санкционировано властями. Вокруг всего сквера и прилегающей к нему площади с фонтаном у театра драмы выставлены железные ограждения, желающих пройти на территорию досматривают сотрудники полиции.

Участники акции разного возраста, ведут себя спокойно. Основная масса людей находится возле фонтана, к капитальному забору, который ограждает территорию под стройку, пока никто не подходит. Люди гуляют и общаются, идет сбор подписей в защиту сквера. На месте дежурят полицейские, бойцы Росгвардии, стоят машины патрульно-постовой службы и ОМОНа.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят не санкционированные властями протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где разбит сквер. За три дня десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составлены 102 протокола. 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.

Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил провести опрос горожан. Он, в частности, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять.

Позднее стало известно, что администрация Екатеринбурга на фоне протестов намерена провести опрос населения на тему строительства храма.

Тем временем работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Суд отклонил иск журналиста Алешковского о восстановлении привилегий в "Аэрофлоте"

Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Путин предложил вернуться к советской системе распределения выпускников медвузов

Партию Навального в девятый раз попытались зарегистрировать в Минюсте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');