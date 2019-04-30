Жители архангельского поселка перекрыли дорогу на стройку мусорного полигона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Жители поселка Урдома в Архангельской области в ходе несанкционированной акции перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес, где планируется строительство экотехнопарка.

"В посёлке Урдома Ленского района местные жители перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес. Речь идёт о блокировании коммуникаций, что является серьёзным нарушением российского законодательства", - сообщил "Интерфаксу" источник в местных органах власти.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов предприняли несколько безрезультатных попыток провести переговоры с участниками несанкционированной акции, препятствующими проезду бензовозов на станцию.

Как сообщалось, комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона на станции Шиес, признан приоритетным.

Пресс-служба правительства Архангельской области утверждала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после проведения экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего уже в герметичных тюках брикетированный мусор отправляется по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

Губернатор Поморья 23 октября 2018 года назвал недостоверной информацию о том, что в экотехнопарк "Шиес" будут вывозиться отходы реновации из Москвы.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска, а также приграничных населенных пунктов Коми регулярно проводят митинги против строительства экотехнопарка "Шиес".