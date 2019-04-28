Пожар на красноярском заводе полностью ликвидирован

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на складе холодильного оборудования красноярского завода "Бирюса" полностью потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС России в воскресенье.

"Пожар в цехе холодильников ликвидирован в 9:31 по местному времени (05:31 мск)", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в субботу утром пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов красноярского завода холодильников "Бирюса", и, затем, в течение суток разбирали завалы, проливали дымящиеся конструкции.

26 апреля пожар на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. В тушении участвовали более 120 человек, около 30 единиц техники. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции.

Позже агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории "Красмаша". В 8 утра по местному времени (04:00 мск) в субботу открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших нет.