Поиск

Пожар на красноярском заводе полностью ликвидирован

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на складе холодильного оборудования красноярского завода "Бирюса" полностью потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС России в воскресенье.

"Пожар в цехе холодильников ликвидирован в 9:31 по местному времени (05:31 мск)", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в субботу утром пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов красноярского завода холодильников "Бирюса", и, затем, в течение суток разбирали завалы, проливали дымящиеся конструкции.

26 апреля пожар на территории красноярского оборонного завода "Красмаш" произошел на крыше одного из цехов на площади 20 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля. В тушении участвовали более 120 человек, около 30 единиц техники. По данным МЧС РФ, огонь охватил один из цехов по производству холодильных установок - цех готовой продукции.

Позже агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар произошел в цехе готовой продукции красноярского завода холодильников "Бирюса", расположенного на территории "Красмаша". В 8 утра по местному времени (04:00 мск) в субботу открытое горение было ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Россия Красноярск

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл освятил икону для главного военного храма России

Восемь человек спасли с тонущего в Финском заливе катера

Французская полиция зафиксировала снижение активности "желтых жилетов"

Что произошло за день: суббота, 27 апреля

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса "Голос. Дети"

Эрнст пообещал разобраться с подсчетом голосов в финале конкурса "Голос. Дети"

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с "сорванными погонами"

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с "сорванными погонами"

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении поставляемой в Восточную Европу нефти

Предоставление гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР обойдется примерно в 100 млрд рублей

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');