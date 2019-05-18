В РПЦ заявили, что спорный храм в Екатеринбурге не новый, а восстанавливаемый

На предполагаемом месте строительства храма в Екатеринбурге Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви разъяснили противникам храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, почему его строительство необходимо.

"Церковь никому ничего не навязывает. церкви строятся там, где на это есть запрос верующих, потребность, высказанная жителями. В данном конкретном случае речь вообще не идет о новом строительстве, а о восстановление того, что было разрушено безбожниками", - написал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в фейсбуке.

Иерарх отметил, что храм святой Екатерины был заложен при основании Екатеринбурга в 1723 году. В 1930 году храм был снесен, Екатерининская площадь была переименована в площадь Труда.

"Сейчас предлагается восстановить разрушенное в годы гонений на церковь и веру. Но, поскольку по разным причинам сделать это на историческом месте невозможно, выбрано - после многих лет консультаций и согласований - место на набережной, где и возведены ограждения вокруг площадки под будущее строительство", - продолжил митрополит.

По его мнению, "количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства - многие десятки тысяч". Чтобы оценить реальное соотношение между противниками и сторонниками строительства храма, следует, по совету президента, провести опрос, считает митрополит.

По его словам, церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие. В заключение он написал, что желание иметь красивую парковую зону - это и желание тех, кто выступает за восстановление храма Святой Екатерины.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.