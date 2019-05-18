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В РПЦ заявили, что спорный храм в Екатеринбурге не новый, а восстанавливаемый

В РПЦ заявили, что спорный храм в Екатеринбурге не новый, а восстанавливаемый
На предполагаемом месте строительства храма в Екатеринбурге
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви разъяснили противникам храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, почему его строительство необходимо.

"Церковь никому ничего не навязывает. церкви строятся там, где на это есть запрос верующих, потребность, высказанная жителями. В данном конкретном случае речь вообще не идет о новом строительстве, а о восстановление того, что было разрушено безбожниками", - написал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в фейсбуке.

Иерарх отметил, что храм святой Екатерины был заложен при основании Екатеринбурга в 1723 году. В 1930 году храм был снесен, Екатерининская площадь была переименована в площадь Труда.

"Сейчас предлагается восстановить разрушенное в годы гонений на церковь и веру. Но, поскольку по разным причинам сделать это на историческом месте невозможно, выбрано - после многих лет консультаций и согласований - место на набережной, где и возведены ограждения вокруг площадки под будущее строительство", - продолжил митрополит.

По его мнению, "количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства - многие десятки тысяч". Чтобы оценить реальное соотношение между противниками и сторонниками строительства храма, следует, по совету президента, провести опрос, считает митрополит.

По его словам, церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие. В заключение он написал, что желание иметь красивую парковую зону - это и желание тех, кто выступает за восстановление храма Святой Екатерины.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург РПЦ

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