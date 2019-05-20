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В Екатеринбурге снесут забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге снесут забор на месте предполагаемого храма
Сотрудник охраны возле сломанного забора на предполагаемом месте строительства храма в Екатеринбурге
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Забор на аллее в центре Екатеринбурга, где предполагалось строительства храма, будет снесен в ближайшее время, сообщил в понедельник "Интерфаксу" директор фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев.

"Митрополит Екатеринбургский обратился в фонд святой Екатерины с просьбой убрать забор. Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе. Забор будет убран в ближайшее время, строительная площадка сохранится за нами, мы имеем на нее полное право и будем дожидаться результатов опроса", - сообщил он.

После демонтажа забора фонд займется восстановлением газона, который был поврежден из-за большого скопления горожан во время акций протеста против строительства храма.

"Мы со своей стороны обратимся к жителям Екатеринбурга, которые ходили и вытаптывали газон, которым небезразлична зеленая зона нашего города, чтобы когда фонд святой Екатерины назначит дату восстановления газона, противники храма присоединились к нам на этой площадке", - заявил Андреев.

Как сообщили агентству в пресс-службе екатеринбургской епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в понедельник направил письмо директору благотворительного фонда святой Екатерины с просьбой убрать забор в сквере.

"Сейчас проходит встреча владыки митрополита с депутатами Госдумы. Встреча началась с того, что митрополит сообщил о том, что сегодня он направил письмо директору благотворительного фонда святой Екатерины с просьбой удалить забор с территории строительства храма, поскольку забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора", - сказал собеседник агентства.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, арестовано больше 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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