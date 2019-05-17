В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что власти Екатеринбурга вели диалог с противниками строительства храма на месте сквера в центре города и до того, как Владимир Путин их призвал прислушаться к мнению местных жителей.

"Местные власти вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае они, как региональная власть, прислушались, в том числе и к мнению главы государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не говорит ли опрос жителей, назначенный после высказываний Путина о ситуации вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга, о том, что местные власти показали свою неспособность самостоятельно решать проблемы региона.

"Говорить о неэффективности власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно", - отметил Песков.

На уточняющий вопрос, не кажется ли Кремлю вмешательство президента в ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге неким переходом к ручному управлению, пресс-секретарь главы государства ответил: "Президент не вмешивался. Его спрашивали журналисты, и президент рассказал, он же общался с журналистами. Они ему задали вопрос, и он не вмешивался инициативно".

Он отметил, что вопрос о том, необходимо ли по строительству храма проводить референдум или опрос, должны решать региональные власти.

"Это их прерогатива. Здесь не может Кремль принимать решение", - сказал Песков.

Накануне президент предложил провести опрос среди местных жителей по поводу строительства собора святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Вскоре после этого мэрия города объявила, что проведет опрос в пятницу. Позднее мэр Александр Высокинский впервые за три дня протестов вышел к противникам строительства храма.