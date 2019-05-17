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В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что власти Екатеринбурга вели диалог с противниками строительства храма на месте сквера в центре города и до того, как Владимир Путин их призвал прислушаться к мнению местных жителей.

"Местные власти вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае они, как региональная власть, прислушались, в том числе и к мнению главы государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не говорит ли опрос жителей, назначенный после высказываний Путина о ситуации вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга, о том, что местные власти показали свою неспособность самостоятельно решать проблемы региона.

"Говорить о неэффективности власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно", - отметил Песков.

На уточняющий вопрос, не кажется ли Кремлю вмешательство президента в ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге неким переходом к ручному управлению, пресс-секретарь главы государства ответил: "Президент не вмешивался. Его спрашивали журналисты, и президент рассказал, он же общался с журналистами. Они ему задали вопрос, и он не вмешивался инициативно".

Он отметил, что вопрос о том, необходимо ли по строительству храма проводить референдум или опрос, должны решать региональные власти.

"Это их прерогатива. Здесь не может Кремль принимать решение", - сказал Песков.

Накануне президент предложил провести опрос среди местных жителей по поводу строительства собора святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Вскоре после этого мэрия города объявила, что проведет опрос в пятницу. Позднее мэр Александр Высокинский впервые за три дня протестов вышел к противникам строительства храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Дмитрий Песков

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