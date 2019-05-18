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Власти предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм в Екатеринбурге

Власти предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм в Екатеринбурге
Акция по защите сквера в Екатеринбурге
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, сообщает в субботу региональный департамент информполитики.

"Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - приведены в пресс-релизе слова Куйвашева.

Он также добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты.

"Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом - проведем опрос жителей, - сказал глава региона. - И сообща примем окончательное решение. Сделаем это - открыто".

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По словам Куйвышева, власти как области, так и города понимают свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. "Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций - мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер - нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга", - подчеркнул он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

В минувший четверг президент России Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проведут опрос населения, а не референдум, так как последний займет слишком много времени. До объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Свердловская область Екатеринбург

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