Власти предложат жителям обсудить альтернативные площадки под храм в Екатеринбурге

Акция по защите сквера в Екатеринбурге Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, сообщает в субботу региональный департамент информполитики.

"Уже в понедельник - и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства Храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", - приведены в пресс-релизе слова Куйвашева.

Он также добавил, что горожане могут предлагать и свои варианты.

"Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом - проведем опрос жителей, - сказал глава региона. - И сообща примем окончательное решение. Сделаем это - открыто".

По словам Куйвышева, власти как области, так и города понимают свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. "Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций - мнение всех, без исключения, жителей города и области одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так - храм или сквер. И храм, и сквер - нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу - должны решить все вы, жители Екатеринбурга", - подчеркнул он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

В минувший четверг президент России Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проведут опрос населения, а не референдум, так как последний займет слишком много времени. До объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.