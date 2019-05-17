Еще три человека арестованы за участие в акции протеста в Екатеринбурге

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге арестованы еще трое участников несогласованных акций протеста против строительства храма на месте сквера в центре города; таким образом, общее число арестованных достигло 33 человек, сообщили "Интерфаксу" в Верх-Исетском районном суде в пятницу.

Всем троим назначено наказание в виде пяти суток ареста.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Задержано не менее 70 человек.