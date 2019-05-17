Поиск

Еще три человека арестованы за участие в акции протеста в Екатеринбурге

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге арестованы еще трое участников несогласованных акций протеста против строительства храма на месте сквера в центре города; таким образом, общее число арестованных достигло 33 человек, сообщили "Интерфаксу" в Верх-Исетском районном суде в пятницу.

Всем троим назначено наказание в виде пяти суток ареста.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Задержано не менее 70 человек.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Задержан исполнительный директор нижегородского ХК "Торпедо"

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем нужен забор на месте будущего храма

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере с поставкой автозапчастей

Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');