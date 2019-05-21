В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте"

По словам Дмитрия Пескова, это - корпоративный вопрос

Фото: ТАСС, Григорий Сысоев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кремле с уважением относятся к редакции "Коммерсанта", хорошо знают журналистов, фигурирующих в ситуации с увольнением, но считают это корпоративным вопросом издания и не намерены в него вмешиваться.

"Мы очень уважаем редакцию "Коммерсанта" за высокопрофессиональный подход. Не совсем соглашаемся, но, тем не менее, действительно уважаем профессионализм редакции. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории", - сказал Песков во вторник.

"С Ваней Сафроновым (корреспондент "Коммерсанта" - ИФ) мы работали еще, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем. Но, вместе с тем все, что происходит между этими журналистами - это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-либо образом вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, он отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации в газете.

"Коммерсантъ" - это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими естественно самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи, конечно, мы не можем без интереса и внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции", - пояснил Песков.

"Кадровые слухи" о Матвиенко

В Кремле традиционно не комментируют слухи и публикации о возможных кадровых перестановках.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, встречался ли Владимир Путин со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсуждался ли вопрос об ее уходе с должности.

"Мы слухами не занимаемся и не комментируем, тем более кадровые слухи. Вы знаете, что Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации, активно работает, а что касается слухов в публикации - мы не комментируем", - сказал Песков.

" Эту публикацию (апрельскую статью в "Коммерсанте" о возможном уходе Матвиенко со своего поста - ИФ) в свое время мы тоже не комментировали", - уточнил он.

Песков отметил, что только в мае у президента было "штук 20 встреч с Матвиенко, в апреле, может быть, 30". "Они встречаются очень часто, иногда это ежедневное общение", - добавил пресс-секретарь президента.

Уволенные и уволившиеся

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и почти всех сотрудников отдела политики, подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег - спецкора ИД Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы. Однако сами уволенные утверждают, что им "увольнение объяснили требованием акционера ИД бизнесмена Алишера Усманова. Поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации". Об этом говорится в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое подписали более 150 человек.

Представитель Алишера Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.

Владимир Желонкин стал главным редактором "Коммерсанта" менее года назад, до этого он возглавлял совет директоров ИД, где представлял интересы его владельца Алишера Усманова.

Издательский дом "Коммерсантъ" выпускает одноименную ежедневную газету, еженедельник "Огонек", тематические журналы и приложения. Издательскому дому принадлежит новостной сайт kommersant.ru и радиостанция "КоммерсантFM".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Коммерсантъ" за 2017 год составила 3,4 млрд руб, чистая прибыль 600 млн руб.