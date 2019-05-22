Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов из "Коммерсанта"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов газеты "Коммерсантъ".

"Я ни разу ни с кем не судилась, у меня нет такой привычки. Я никогда никому не звонила, не давила, это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они могут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно, так ведут себя только истеричные люди, которые хватают телефон и звонят", - сказала Матвиенко в среду журналистам.

"Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае. Я не звонила и ни на кого не давила. Заявляю это ответственно", - добавила Матвиенко.

В соцсетях, между тем, звучат предположения, что увольнение журналистов могло произойти под влиянием Матвиенко. Спикер Совета Федерации в связи с этим заявила, что уже очень много лет находится в политике и является публичным человеком. И за все эти годы о ней писали разное - "и хорошее, и плохое, и просто откровенные выдумки, неправду".

"Знаете, я уже закалилась и воспринимаю это уже как данность. Если ты политик, то ты должен нести этот крест", - заявила Матвиенко.

Она выразила сожаление, что столь авторитетное и уважаемое ею издание как газета "Коммерсантъ" оказалась в этой ситуации.

20 мая стало известно, что издательский дом "Коммерсантъ" увольняет двоих сотрудников - спецкора ИД Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы. Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД бизнесмена Алишера Усманова, поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой говорится о возможном уходе Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом говорилось в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое несколько дней назад подписали более 150 человек.

Представитель Алишера Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.

Между тем 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

22 мая источник в издательском доме сообщил, что "Коммерсантъ" в среду расторгнет трудовые отношения со всеми журналистами, решившими уволиться.