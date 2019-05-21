Кара-Мурзу-младшего вызывали на допрос по делу активистки "Открытой России" Шевченко

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу-младшего вызвали в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля по делу ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Прохоров.

"В пятницу, 17 мая, в квартиру в Замоскворечье, где зарегистрирован по месту жительства Владимир Кара-Мурза-младший, пришел старший следователь Следственного комитета. Он принес повестку о вызове на допрос Владимира в качестве свидетеля по уголовному делу на этот же день", - сказал Прохоров.

Он уточнил, что Кара-Мурзу-младшего вызвали на допрос по делу ростовской активистки движения "Открытая Россия", на которую 21 января было заведено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации).

"В минувший понедельник я отнес уведомление в Следственный отдел, что Владимир в настоящий момент находится не в России и что он готов дать показание по скайпу", - уточнил Прохоров.

Нежелательная организация

В апреле этого года Минюст России отказал в регистрации общественной организации "Открытая Россия".

30 марта состоялась конференция, которая решила ликвидировать движение "Открытая Россия". По словам пресс-секретаря организации Натальи Грязневич, такое решение было принято, чтобы защитить активистов движения.

Учредительная конференция движения "Открытая Россия" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. На ней председателем движения был избран на полгода Михаил Ходорковский. Позднее экс-глава "ЮКОСа" сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя. В 2018 году движение возглавил петербургский активист Андрей Пивоваров.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил тогда "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

Дело Анастасии Шевченко

21 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).