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Активистке назначили обязательные работы за сотрудничество с нежелательной организацией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Краснодара назначил 240 часов обязательных работ экс-координатору "Открытой России" Яне Антоновой по уголовному делу об участии в деятельности "нежелательной организации" (статья 284.1 УК), это первое в России дело по данной статье.

"Яну Антонову приговорили к 240 часам обязательных работ. Баннеры с изображениями "похожих на президента РФ и председателя правительства РФ" и желтый скотч с надписью "надоел" суд постановил уничтожить", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

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Антонова находилась под следствием полтора года. К ответственности ее привлекли за одиночный пикет в память о политике Борисе Немцова и два репоста материалов из групп "Открытой России". По статье о "нежелательной организации" (284.1 УК) ей грозило до шести лет лишения свободы.

Антонова детский хирург, и много лет работала врачом, однако была вынуждена на время оставить профессию из-за уголовного преследования. Средства на счетах 70-летней матери Антоновой были заблокированы по "делу ФБК".

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Александр Соловьев, который был тогда главой российского движения "Открытая Россия", заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

Открытая Россия Яна Антонова Краснодар

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