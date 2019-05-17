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Активистов "Открытой России" оштрафовали за прямую линию с Ходорковским

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд в Москве оштрафовал руководителя московского отделения "Открытой России" Татьяну Усманову и члена совета партии Александра Соловьева на 5 тысяч рублей за сотрудничество с нежелательной организацией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

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"Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал участников Открытой России Татьяну Усманову и Александра Соловьёва за организацию прямой линии с Михаилом Ходорковским 27 февраля этого года," - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что в действиях Усмановой и Соловьева имелись признаки сотрудничества с организацией "Open Russia Civic Movement (Великобритания)", внесенной в перечень иностранных нежелательных организаций.

"В качестве доказательства суд принял от прокуратуры устав ликвидированного 31.03.19 движения "Открытая Россия" (в котором написано, что движение - российское), цитаты из телеграм-канала, видео-репортаж издания Sota.Vision, а также визитки на английском языке, которые были обнаружены в офисе после визита полиции", - добавили в организации.

В организации напомнили, что в феврале этого года правоохранительные органы пришли в московский офис "Открытой России" во время онлайн-встречи с Ходорковским и взяли объяснение со всех участников встречи (порядка 70 человек).

Открытая Россия Михаил Ходорковский

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