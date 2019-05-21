В "Коммерсанте" заявили, что вопрос об увольнении журналистов отдела политики пока не решен

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Журналисты "Коммерсанта", написавшие заявления об уходе из солидарности с коллегами, пока не уволены, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в руководстве ИД.

"В ближайшее время руководство издательского дома планирует встретиться и побеседовать с каждым сотрудником, который написал заявление об увольнении. После этого будет принято окончательное решение по их заявлениям", - сообщил "Интерфаксу" источник в руководстве ИД.

Он подчеркнул, что на данный момент уволены только два сотрудника издания, "заявления остальных 11 человек не подписаны".

При этом ранее во вторник одна из журналисток, написавших заявления об увольнении, сообщила, что ей и ее коллегам заблокировали пропуска в редакцию.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

Перед этим стало известно об увольнении журналистов издания Ивана Сафронова и Максима Иванова, которые назвали его причиной свою статью о возможной смене спикера Совета Федерации. Гендиректор и шеф-редактор газеты Владимир Желонкин утверждал, что это не так и что трудовые отношения с журналистами расторгнуты "из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ"".

Решение сотрудников отдела политики и их руководителей уволиться Желонкин назвал сомнительным и объяснил "соображениями ложной солидарности и целью оказания давления на руководство ИД". "Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления" - заявил он.