Все увольняющиеся из "Коммерсанта" журналисты прекратили работу в издании

Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Коммерсантъ" в среду расторгнет трудовые отношения со всеми журналистами, решившими уволиться из-за несогласия с увольнением авторов материала о грядущей смене руководителя Совета Федерации, сообщили источники в издательском доме.

Ранее источник в руководстве ИД сообщил, что подписано около половины заявлений.

Между тем один из увольняющихся журналистов уточнил, что, по его информации, уже подписаны заявления семи человек, они попрощались с коллегами. "Еще три заявления точно будут подписаны сегодня, а один журналист настроен побороться", - добавил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на дату увольнения с 15 июня, все уходящие из "Коммерсанта" уже с сегодняшнего дня не будут работать с согласия руководства ИД.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

По словам собеседника "Интерфакса" в руководстве ИД, "журналистов увольняют по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом РФ".

Источник отметил, что "в краткосрочной перспективе уход отдела политики может негативно повлиять на качество газеты, однако по мере набора новых сотрудников оно будет восстановлено".

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы. Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД бизнесмена Алишера Усманова, поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой говорится о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом говорилось в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое несколько дней назад подписали более 150 человек.

Представитель Алишера Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.