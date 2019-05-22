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74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
Активисты у строительной площадки собора святой Екатерины
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.

В ходе телефонного опроса, который проводился 16-20 мая, подавляющее большинство респондентов (94%) ответили, что знают о проблеме вокруг строительства храма, при этом больше половины сказали, что им не хватает информации по этому вопросу.

Против строительства храма в сквере высказались 58% опрошенных, еще 18% считает, что в Екатеринбурге вообще не нужна еще одна церковь. Лишь 7% полностью поддержали существующий сейчас проект строительства, еще 14% также в целом его одобряют, но предлагают внести коррективы в соответствии с мнением горожан.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огораживающий место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также после высказанной президентом РФ оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург ВЦИОМ

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