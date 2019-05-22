74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Активисты у строительной площадки собора святой Екатерины Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.

В ходе телефонного опроса, который проводился 16-20 мая, подавляющее большинство респондентов (94%) ответили, что знают о проблеме вокруг строительства храма, при этом больше половины сказали, что им не хватает информации по этому вопросу.

Против строительства храма в сквере высказались 58% опрошенных, еще 18% считает, что в Екатеринбурге вообще не нужна еще одна церковь. Лишь 7% полностью поддержали существующий сейчас проект строительства, еще 14% также в целом его одобряют, но предлагают внести коррективы в соответствии с мнением горожан.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огораживающий место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также после высказанной президентом РФ оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.