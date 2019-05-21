В Екатеринбурге начали сносить забор на месте строительства храма

Демонтаж забора в сквере на месте строительства храма Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Строители начали убирать забор в сквере в центре Екатеринбурга, где предполагалось строительство храма. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" директор фонда святой Екатерины (инициатор строительства) Александр Андреев.

"Планируем завершить работы до 12 ночи, если не будет каких-либо форс-мажоров", - сказал Андреев.

После демонтажа забора фонд займется восстановлением газона, который был поврежден из-за скопления горожан во время несанкционированных акций.

Фонд святой Екатерины принял решение убрать забор в сквере "ради мира и согласия" после обращения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек были задержаны, в отношении 98 человек составили 102 протокола. Общее число задержанных достигло 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.