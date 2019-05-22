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Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

"Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные блага или финансовые источники", - сообщил Пакулин в среду на пресс-конференции.

По его словам, сестры не хотят иметь ничего общего со всем, что связано с прошлой жизнью отца.

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27 июля 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы по ходатайству следствия избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, однако Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству Следственного комитета России перевел их из СИЗО под новую меру пресечения - запрет определенных действий.

По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова врачей, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

Хачатурян Михаил Хачатурян

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