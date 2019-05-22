Защита убивших своего отца сестер Хачатурян будет добиваться их перевода в потерпевшие

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Защитники сестер Хачатурян, убивших своего отца, считают, что в качестве основной версии следствие должно рассматривать версию о самообороне, а также готовят ходатайство о признании девушек потерпевшими.

"Мы готовим совместное ходатайство о признании сестер потерпевшим и проверке действий самого Михаила Хачатуряна, подадим его в ближайшее время", - сказал журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь адвокат средней сестры Ангелины Хачатурян Алексей Паршин рассказал, что эксперты провели "более 20 судебных экспертиз, анализ которых доказывает, что отец девочек неоднократно посягал на их половую неприкосновенность".

Защитник подчеркнул, что материалы по обстоятельствам совершения отцом преступлений должны быть выделены в отдельное производство для проведения расследования.

Адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцер заявил, что из-за действий отца у девушки развилось выраженное психическое расстройство и в 2016 году она даже предприняла попытку самоубийства. "Я считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей по этому уголовному делу, а также должно быть возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна за совершенные им преступления", - сказал журналистам Липцер.

Он уточнил, что уже обратился к следствию с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении старшей сестры в связи с ее непричастностью к преступлению. Адвокат пояснил, что в день совершения преступления Крестина вбежала в комнату, из которой доносились крики сестер и отца, и, не разобравшись в ситуации, увидев на полу кровь, один раз брызнула из перцового баллончика в сторону Хачатуряна, после чего покинула квартиру.

"Медэкспертиза подтвердила отсутствие следов от газового баллончика на теле убитого, что подтверждает отсутствие у Крестины цели убить отца", - добавил Липцер.

В свою очередь мать обвиняемых Аурелия Дундук считает дочерей невиновными и планирует добиваться перевода их в статус потерпевших.

Правозащитник, член СПЧ Ева Меркачева отметила, что девушки не нарушают избранную им меру пресечения и у ФСИН нет к ним претензий. Она также отметила, что "планирует передать в СПЧ просьбу адвокатов обвиняемых дать оценку действиям правоохранителей, которые в свое время допустили сложившуюся в семье ситуацию".

Убийство отца

27 июля 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа прошлого года избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству Следственного комитета изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, отпустив таким образом из СИЗО. По решению суда, девушкам запрещено покидать квартиры с 21:00 до 7:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова арачей, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.