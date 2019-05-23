Поиск

Глава Екатеринбурга предложил провести поименный опрос о месте строительства храма

Глава Екатеринбурга предложил провести поименный опрос о месте строительства храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг на встрече со сторонниками строительства храма предложил определить место его возведения путем поименного опроса.

"Делаем три точки в каждом районе города. Обеспечиваем их видеоконтролем. (...) Когда человек высказался, предположим, на какой-то точке сбора, его фамилия, имя, отчество, вносятся в общую базу. При повторах компьютер это окрасит красным", - сказал Высокинский.

Также, по его мнению, нужно будет использовать и интернет-технологии. Такая процедура, считает глава города, позволит сделать голосование персональным.

В России74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храмаЧитать подробнее

"Почему мы, собственно, предлагаем вариант прямого голосования. Фактически мы переходим к тому, что на думе называется персональное голосование, когда позиция каждого видна поименно. Когда мы говорим, кстати, о референдуме, там тайное голосование", - добавил Высокинский.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

После почти недели протестов и задержаний, а также после предложения президента РФ Владимира Путина провести опрос населения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным в 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.

После публикации этой информации власти Свердловской области отказались от планов построить храм в сквере. "Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в инстаграме.

Епархия призвала не спешить с выводами.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Александр Высокинский

Новости по теме

Новости

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл

Минпросвещения проверит пермскую школу, где мальчикам снизили проходной балл
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга высказался против исключения сквера из опроса по строительству храма

В Минприроды не будут брать во внимание слова отловщика, отказавшегося отпускать косаток

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В епархии усомнились в легитимности опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге

В епархии усомнились в легитимности опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Захарова прокомментировала новые закупки США венесуэльской нефти

"Ъ" рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

Что случилось этой ночью: четверг, 23 мая

"Яндекс" вернул должность управляющего директора

"Яндекс" вернул должность управляющего директора

Что произошло за день: среда, 22 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');