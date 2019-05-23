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В епархии усомнились в легитимности опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге

Там заявили, что решающий опрос населения еще впереди

В епархии усомнились в легитимности опроса ВЦИОМ о строительстве храма в Екатеринбурге
Фото: Алексей Светлов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Исключать сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга из перечня возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины неправильно, считает руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.

"Я считаю, что все площадки должны быть (рассмотрены - ИФ), и в результате опроса получить свой рейтинг. Я не считаю, что эта площадка должна быть исключена до опроса. Таким образом, мы легитимность этого опроса (проведенного ВЦИОМ - ИФ) поставим под сомнение. Мы же говорили о том, что будет один опрос, один опрос решающий. И этот опрос, безусловно, он и определит", - сказал в четверг "Интерфаксу" Миняйло.

Он считает проведение планирующегося администрацией города опроса необходимым. "Мы же говорили: двусторонние договоренности - это опрос, который все решит. Это не какой-то опрос, который проводился когда-то, а тот опрос, к которому все готовятся, который состоится в будущем", - уточнил Миняйло.

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Как сообщалось, в среду вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что данные опроса ВЦИОМ дают основание больше не рассматривать сквер в качестве места строительства храма.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал губернатор в инстаграме.

По данным ВЦИОМ, опубликованным в среду, большинство опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что храм должен быть построен не в сквере. Опрос проводился 16-20 мая среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии разместила на своем сайте сообщение, в котором говорится, что "оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями".

По мнению епархии, опрос, проведенный во время обострения ситуации, не может отражать действительного положения дел. "Полагаем, что проведенный опрос - всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - говорится в сообщении.

Епархия подчеркивает, что главный опрос еще впереди.

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Массовые протесты

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки. Жители ломали забор, власти проводили жесткие задержания.

Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций.

После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться 10 дней. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург РПЦ

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