Глава Екатеринбурга высказался против исключения сквера из опроса по строительству храма

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что не нужно исключать сквер у Театра драмы из опроса по месту строительства православного храма.

"Я не готов вычеркивать площадку из шорт-листа для голосования", - заявил Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма в четверг. Собравшиеся встретили эти слова аплодисментами.

"Я однозначно приду к Евгению Владимировичу (Куйвашеву, губернатору Свердловской области - ИФ), буду ему рассказывать и о том, что сегодня проходило на нашей встрече, и мы это будем обсуждать. Губернатор - высшее должностное лицо, я - глава города. Позицию власти нужно будет сформулировать. Я высказываю свое мнение", - отметил Высокинский.

По его словам, если площадка у Театра драмы будет убрана из шорт-листа, это повлияет на опрос.

В Екатеринбургской епархии, в свою очередь, отметили, что жители Екатеринбурга оказались недостаточно информированы о проекте строительства храма в центре города.

"Власть должна была объяснить людям мотивы своего решения, почему именно это место было выбрано. Сегодня поздно это делать? Нет, не поздно, даже если место не получит широкой поддержки. Сегодня мы обязаны вернуться и это сделать, чтобы люди, по крайней мере, увидели, что предполагалось осуществить", - заявил руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло на встрече сторонников строительства храма с Высокинским.

По мнению представителя церкви, если бы жители были информированы, то увидели бы, что "не предлагалось что-то подлое, обманное, низкое".

"Поэтому, безусловно, перед началом этого опроса, который, я надеюсь, мы проведем, мы сделаем то, что не сделали: мы расскажем об этом проекте людям", - добавил отец Максим.

Ранее в четверг Высокинский предложил провести поименный опрос горожан с видеоконтролем. Такая технология, в частности, исключит повторное участие в голосовании по месту строительства храма.

Новость дополняется