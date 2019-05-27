Власти Екатеринбурга получили больше восьми тысяч предложений о месте для храма

Архивное фото Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга за неделю получили 8,2 тыс. обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщает в понедельник городская администрация.

Специалисты успели обработать почти половину из них.

Пресс-служба горадминистрации напоминает, что все желающие могут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер. Они начались после того, как на месте предполагаемой стройки установили забор.

После недели протестов, задержаний и арестов, а также после того, как по поводу происходящего публично высказался Владимир Путин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 74% екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.