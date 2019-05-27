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Власти Екатеринбурга получили больше восьми тысяч предложений о месте для храма

Власти Екатеринбурга получили больше восьми тысяч предложений о месте для храма
Архивное фото
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга за неделю получили 8,2 тыс. обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщает в понедельник городская администрация.

Специалисты успели обработать почти половину из них.

Пресс-служба горадминистрации напоминает, что все желающие могут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

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По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер. Они начались после того, как на месте предполагаемой стройки установили забор.

После недели протестов, задержаний и арестов, а также после того, как по поводу происходящего публично высказался Владимир Путин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 74% екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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