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Мэрия Екатеринбурга подаст в суд из-за сообщений о строительстве домов вместе с храмом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Распространение информации о планах по строительству в сквере в центре Екатеринбурга не только храма, но и жилых домов, является провокацией, ее распространители ответят в суде, заявил глава города Александр Высокинский.

"С точки зрения строительства жилых домов и храмов была, по нашему мнению, созданная провокация. Это, безусловно, неправда. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям подобной информации, потому что это уже, как говорится, за гранью. Мы, безусловно, эту работу будем делать", - заявил Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма в Екатеринбурге в четверг.

Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга заявляла, что на территории сквера не предполагается строительство жилья и других объектов. Отмечалось, что возведение многофункционального центра River Youse, куда будут входить как жилые, офисные помещения, фитнес-центр и подземная парковка, запланировано через дорогу от сквера на месте недостроя.

В РоссииГлава Екатеринбурга высказался против исключения сквера из опроса по строительству храмаЧитать подробнее

Конфликтная стройка

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что храм должен быть построен не в сквере.

После этого власти Свердловской области отказались от планов построить храм в центре Екатеринбурга.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал Куйвашев в соцсети.

Епархия, однако, призвала не спешить с выводами.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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