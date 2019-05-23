Мэрия Екатеринбурга подаст в суд из-за сообщений о строительстве домов вместе с храмом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Распространение информации о планах по строительству в сквере в центре Екатеринбурга не только храма, но и жилых домов, является провокацией, ее распространители ответят в суде, заявил глава города Александр Высокинский.

"С точки зрения строительства жилых домов и храмов была, по нашему мнению, созданная провокация. Это, безусловно, неправда. Мы сейчас готовим официальные иски к распространителям подобной информации, потому что это уже, как говорится, за гранью. Мы, безусловно, эту работу будем делать", - заявил Высокинский на встрече со сторонниками строительства храма в Екатеринбурге в четверг.

Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга заявляла, что на территории сквера не предполагается строительство жилья и других объектов. Отмечалось, что возведение многофункционального центра River Youse, куда будут входить как жилые, офисные помещения, фитнес-центр и подземная парковка, запланировано через дорогу от сквера на месте недостроя.

Конфликтная стройка

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма превысило 30 человек.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что храм должен быть построен не в сквере.

После этого власти Свердловской области отказались от планов построить храм в центре Екатеринбурга.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал Куйвашев в соцсети.

Епархия, однако, призвала не спешить с выводами.