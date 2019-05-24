Сторонники строительства храма в Екатеринбурге попросили на месяц отложить опрос
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сторонники строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга просят отложить проведение опроса о месте возведения храма, говорится в меморандуме, который зачитал представитель епархии отец Вениамин на встрече депутатов гордумы и общественности.
"Просим перенести (...) голосование минимум на месяц вперед", - отметил священнослужитель.
В тексте меморандума также говорится, что "долгий путь возвращения Екатеринбургу его главного собора начался девять лет назад". Сначала храм предлагалось построить на площади Труда, потом, после протестов - на насыпном острове в акватории городского пруда, после новых протестов - в сквере.
"Отличительной особенностью протеста стало то, что он возник после получения проектной документации", - подчеркнул священник.
По его мнению, СМИ и соцсети заполнились дезинформацией, а ложь, по его словам, содержалась даже в вопросе журналиста президенту о ситуации: деревья не планировалось вырубать.
"Понимаю, что большая часть активистов, собирающих горожан на митинг, протестовала против каждой из предложенных площадок, а власти каждый раз нарушали права именно законопослушных граждан", - сказал священнослужитель.
Он заявил, что необходимо провести широкую общественную презентацию проекта, а также "учесть, что сбор предложений о месте строительства собора вводит горожан в заблуждение относительно равнозначности альтернатив". "Сейчас только одна из них законна", - добавил отец Вениамин.
Протесты против строительства
В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.
Власти области и города вместе со сторонниками и противниками застройки сквера проводят встречи и переговоры. Обсуждаются варианты опроса горожан о необходимости храма именно в этом месте.
По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.