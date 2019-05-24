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Сторонники строительства храма в Екатеринбурге попросили на месяц отложить опрос

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сторонники строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга просят отложить проведение опроса о месте возведения храма, говорится в меморандуме, который зачитал представитель епархии отец Вениамин на встрече депутатов гордумы и общественности.

"Просим перенести (...) голосование минимум на месяц вперед", - отметил священнослужитель.

В тексте меморандума также говорится, что "долгий путь возвращения Екатеринбургу его главного собора начался девять лет назад". Сначала храм предлагалось построить на площади Труда, потом, после протестов - на насыпном острове в акватории городского пруда, после новых протестов - в сквере.

"Отличительной особенностью протеста стало то, что он возник после получения проектной документации", - подчеркнул священник.

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По его мнению, СМИ и соцсети заполнились дезинформацией, а ложь, по его словам, содержалась даже в вопросе журналиста президенту о ситуации: деревья не планировалось вырубать.

"Понимаю, что большая часть активистов, собирающих горожан на митинг, протестовала против каждой из предложенных площадок, а власти каждый раз нарушали права именно законопослушных граждан", - сказал священнослужитель.

Он заявил, что необходимо провести широкую общественную презентацию проекта, а также "учесть, что сбор предложений о месте строительства собора вводит горожан в заблуждение относительно равнозначности альтернатив". "Сейчас только одна из них законна", - добавил отец Вениамин.

Протесты против строительства

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.

Власти области и города вместе со сторонниками и противниками застройки сквера проводят встречи и переговоры. Обсуждаются варианты опроса горожан о необходимости храма именно в этом месте.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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