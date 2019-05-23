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Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов

Петиция об отставке Зеленского за сутки набрала нужное для рассмотрения число голосов
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп), зарегистрированная на сайте главы государства, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения властями страны.

По состоянию на 18:20 четверга, данная петиция собрала уже больше 32 тысяч голосов при том, что для рассмотрения достаточно 25 тысяч.

Петиция была опубликована на сайте главы государства 22 мая, ее автор - Максим Безрук.

"...первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" - сказано в тексте электронной петиции.

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