В РПЦ сравнили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал вызовом ситуацию, которая сложилась в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

"Сегодня перед церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - приводятся в сообщении слова митрополита. Такое мнение он высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре в субботу.

"Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями - это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия", - отмечается в пресс-релизе.

Протесты из-за строительства храма

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также предложения президента РФ Владимиром Путина провести опрос, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.