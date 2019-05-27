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Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге отмежевались от выбора места для него

УГМК и РМК напомнили, что только помогают деньгами проекту. Они ждут решения города и епархии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основные спонсоры строительства церкви святой Екатерины в Екатеринбурге, заявили, что не участвуют в выборе места для этого храма. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Выбор места, общественные слушания по его определению и другие вопросы по строительству "являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии", отметили они.

Участие РМК и УГМК в проекте сводится исключительно к благотворительной финансовой помощи строительству. Компании ждут решения по месту возведения храма и надеются, что оно "устроит и успокоит всех".

Когда будет принято окончательное решение, компании рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства.

В Екатеринбурге с 13 мая прошло несколько акций протеста, после того как в сквере у Театра драмы в центре города начали подготовку к строительству церкви святой Екатерины. После трех дней протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями, президент Владимир Путин предложил опросить жителей города и выбрать место для храма по его результатам. На время подготовки и проведения опроса власти города и Свердловской области приостановили стройку и демонтировали забор, который успели поставить вокруг сквера.

20 мая администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по месту для будущего храма. На утро 27 мая чиновники получили 8,2 тысячи обращений с различными вариантами площадок для строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург РМК УГМК Свердловская область

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