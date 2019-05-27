Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге отмежевались от выбора места для него

УГМК и РМК напомнили, что только помогают деньгами проекту. Они ждут решения города и епархии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), основные спонсоры строительства церкви святой Екатерины в Екатеринбурге, заявили, что не участвуют в выборе места для этого храма. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Выбор места, общественные слушания по его определению и другие вопросы по строительству "являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии", отметили они.

Участие РМК и УГМК в проекте сводится исключительно к благотворительной финансовой помощи строительству. Компании ждут решения по месту возведения храма и надеются, что оно "устроит и успокоит всех".

Когда будет принято окончательное решение, компании рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства.

В Екатеринбурге с 13 мая прошло несколько акций протеста, после того как в сквере у Театра драмы в центре города начали подготовку к строительству церкви святой Екатерины. После трех дней протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями, президент Владимир Путин предложил опросить жителей города и выбрать место для храма по его результатам. На время подготовки и проведения опроса власти города и Свердловской области приостановили стройку и демонтировали забор, который успели поставить вокруг сквера.

20 мая администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по месту для будущего храма. На утро 27 мая чиновники получили 8,2 тысячи обращений с различными вариантами площадок для строительства, сообщили в пресс-службе мэрии.