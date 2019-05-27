Тюменский омбудсмен потребовал не пускать подростков на концерт рэпера Face

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился в прокуратуру и полицию с просьбой установить на концерт рэпера Face ограничение "18+", сообщается в письме омбудсмена, размещенном на сайте Тюменского родительского комитета.

Степанов также просит полицию проконтролировать соблюдение этого возрастного ограничения организаторами концерта.

По мнению омбудсмена, тексты Face изобилуют ненормативной лексикой, кроме того, в них прослеживается "открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями", "пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы".

Ранее Тюменский родительский комитет пожаловался местным властям на то, что на предстоящем концерте Face установлено возрастное ограничение "16+". В тексте обращения указывается, что содержание его песен может нанести вред детской психике, а сам исполнитель (Иван Дремин) употреблял наркотики, страдал психическим расстройством и имеет татуировки на лице. Претензии высказываются также к клубу "Байконур", где должен пройти концерт и где уже не в первый раз выступают "деструктивные музыкальные группы".

В последнее время с подобными проблемами сталкиваются многие российские группы и исполнители. Жалобы общественности, проверки полиции и отмены концертов коснулись творчества Хаски, GONE.Fludd, Элджея, группы "Френдзона", IC3PEAK, "Пошлая Молли" и других.