Скворцова предложила ввести уроки по здоровому образу жизни в школах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова анонсировала возможное появление в школах со следующего года уроков по формированию здорового образа жизни.

"Мы вместе с Министерством просвещения готовим обновление образовательно-воспитательных программ. Они будут направлены на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения, вредных привычек", - сказала Скворцова в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

По ее словам, "личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет; дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание".

Министр сообщила, что ученики средних и старших классов научатся измерять пульс, давление, температуру, "знать, что делать, если произошел какой-то сбой в организме, как вызвать "скорую", старшие дети - 10-е и 11-е классы - должны уметь оказывать первую помощь".

Скворцова надеется, что это будет "внедрено в будущем году".

Также министр сказала, что Минздрав взаимодействует с министерством культуры, "с которым у нас есть общие замыслы создания новых фильмов, сериалов, которые нам помогут" в пропагандировании здорового образа жизни.

Скворцова рассказала, что также в течение двух-трех лет планируется переход на новую систему лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях, когда люди на основании электронного рецепта смогут получать необходимое лекарство с полным или частичным государственным возмещением его стоимости. "Так, для льготных категорий граждан лекарства будут полностью бесплатными, а для остальных - со скидкой", - сказала она.

Министр также сообщила, что "со следующего года мы вводим дополнительное обследование для лиц старше 60 лет на все наиболее частые возраст-ассоциированные синдромы и патологические состояния".

Она сказала, что у Минздрава жесткая позиция по поводу предложений об объединении ФОМС, ФСС и ПФР - "они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы", поэтому "это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем".