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Московский омбудсмен попросила прокуратуру запретить концерты группы "Френдзона"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева обратилась в прокуратуру с просьбой запретить проведение в столице концертов группы "Френдзона", сообщили в среду в столичном департаменте труда и соцзащиты.

В ведомстве пояснили, что омбудсмен направила обращение еще в апреле. Она попросила прокуратуру Москвы обратить внимание на то, что клипы "Френдзоны" содержат информацию, "причиняющую вред здоровью и развитию и представляющие угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей", а также "оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы".

​Прокуратура, в свою очередь, направила копию обращения в правительство Москвы. Департамент труда и соцзащиты согласился с доводами Потяевой и обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что клипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей.

"Это предложение носит исключительно рекомендательный характер", - подчеркнули в департаменте.

У "Френдзоны" и раньше были проблемы с концертами в регионах, в частности, отменились запланированные выступления в Нижнем Новгороде, Ярославле и Вологде.

Москва Френдзона

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