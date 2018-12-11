Группа "Пошлая Молли" сообщила об отмене концертов в Поволжье

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Поп-панк-группа "Пошлая Молли" заявила об отмене запланированных на декабрь выступлений в нескольких городах Приволжского федерального округа.

Как следует из графика, размещенного на сайте группы, коллектив должен был выступить 12 декабря в Саратове, на следующий день - в Самаре, 15 декабря - в Оренбурге, затем в Уфе. Тур по Поволжью завершался выступлениями в Ульяновске (18 декабря) и Пензе (19 декабря).

"Важная информация! Все оставшиеся концерты, запланированные на декабрь, мы вынуждены перенести на следующий год. Концерты обязательно состоятся. Все приобретенные билеты действительны на новые даты. Если по какой-то причине вы хотели бы вернуть билеты - это можно сделать по месту приобретения", - говорится в сообщении музыкальной группы в соцсети во вторник.

Представитель группы Евгения Анисимова сообщила агентству "Интерфакс", что "отмена выступлений связана с рядом организационных причин, тут нечего более подробно комментировать", назвать причины более конкретно она отказалась.

Представитель концертной площадки в Ульяновске сообщил агентству "Интерфакс", что получил уведомление об отмене запланированного на 18 декабря выступления "буквально вчера". Собеседник агентства затруднился уточнить, чем была мотивирована отмена концерта, переадресовав к организаторам.

"Пошлая Молли" - поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко (псевдоним - Кирилл Бледный), считается одним из самых ярких представителей своего стиля на Украине. Лидер группы говорит о "Пошлой Молли" как о собирательном образе испорченной школьницы.

Ранее родительская общественность выступила в СМИ Нижегородской области с открытым письмом с жалобой на один из концертных залов, который предоставляет площадку для проведения концертов "деструктивных музыкальных групп". Авторы письма выражали недовольство творчеством более десятка популярных молодежных исполнителей, в том числе и группой "Пошлая Молли". Песни исполнителей, по мнению родителей, пропагандируют алкоголь, наркоманию, опасное и суицидальное поведение.

В последнее время в регионах РФ был отменен ряд концертов рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK, "Френдзона", рэпера GONE.Fludd (Александр Смирнов) и других музыкантов. Некоторых участников молодежных музыкальных групп даже задерживали с применением наручников.

В МВД РФ выразили готовность разобраться с причинами участившихся отмен в регионах РФ концертов молодых российских исполнителей и заверили, что подобных поручений из центрального аппарата ведомства не поступало.