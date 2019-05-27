Активисты заявили об избиении противников свалки в Архангельской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ходе конфликта на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области, где планируется построить экотехнопарк, пострадали семеро эковолонтеров.

Активисты рассказали журналистам, что в понедельник утром они попытались воспрепятствовать возобновлению строительных работ на станции Шиес, но встретили сопротивление со стороны сотрудников частного охранного предприятия "Гарант безопасности".

"Мы стояли в ста метрах от станции на площадке, подошли охранники, взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаскивать. Одну девушку скинули в канаву на бревна. Полицейские, прибывшие на место, никаких действий в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты. После началась выгрузка вагонов с песком, мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, там уже присоединились полиция и ОМОН. Тащили за руки, встали в одну линию с охраной", - сказал один из экоактивистов.

По его словам, прибывшие на станцию медики госпитализировали девушку с ушибами и мужчину, у которого диагностировали гипертонический криз и сердечный приступ. Кроме того, еще у пятерых участников протеста констатировали ушибы и ссадины.

Экоактивисты, сказал собеседник агентства, вышли на акцию, так как, по их утверждению, погрузочно-разгрузочные работы на станции Шиес производиться не могут, поскольку станция не открыта для выполнения грузовых операций.

В УМВД Архангельской области отказались от комментариев.

Протесты против свалки

Ранее со ссылкой на сайт экотехнопарка сообщалось, что работы в рамках подготовительного этапа инвестпроекта "Шиес" в Архангельской области будут завершены до 15 июня. На первом этапе проведены работы по инженерной подготовке, формированию площадок для выгрузки техники и строительных материалов, замещению слабонесущих грунтов и подготовке временных дорог, и в настоящее время завершается монтаж ограждений территории, сообщалось в релизе.

Пресс-служба правительства Архангельской области информировала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после экологической экспертизы. Кроме того, сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

В середине мая президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства. Он отметил, что строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов в Архангельской области не должно вредить людям, которые живут в этом регионе.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми проводят митинги протеста против строительства мусорного полигона "Шиес". 30 апреля жители поселка Урдома в ходе несанкционированной акции перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес.