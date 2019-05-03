В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Смена посла РФ в Белоруссии не говорит о кризисе в отношениях двух стран, считает замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис", - сказал Карасин журналистам.

По его словам, в дипломатической практике "бывают различные казусы", отношения носят характер стратегического партнёрства.

"Они союзнические, мы с белорусами живём в Союзном государстве, думаем, как углублять интеграцию, работа ведётся. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Москвой и Минском", - сказал замглавы МИД РФ.

30 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии. На место Бабича президент назначил сенатора и бывшего губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева.