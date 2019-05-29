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Совфед досрочно прекратил полномочия Мезенцева, назначенного послом РФ в Минске

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на должность посла России в Белоруссии.

Решение принято на пленарном заседании палаты в среду.

Ранее Мезенцев сообщил, что улетит в Минск сразу после сложения полномочий.

Предыдущий посол РФ в Минске Михаил Бабич был освобожден от должности 30 апреля. МИД Белоруссии неоднократно критиковал его поведение и высказывания.

Дмитрий Мезенцев Белоруссия Совет Федерации

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