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Гимназия в Перми не будет аннулировать результаты набора из-за ущемления прав девочек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В пермской гимназии N4, где для мальчиков и девочек установили разные проходные баллы, увеличат набор первоклассников, но результаты уже прошедшего набора отменять не будут.

"В этом году результаты отбора в образовательное учреждение останутся без изменений. Такой подход обусловлен тактичным отношением к ученикам, уже зачисленным в первый класс гимназии, и их родителям. Однако в связи с большим количеством заявлений на прием в первый класс администрацией гимназии N4 принято решение об увеличении набора в первый класс до 80 человек", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования Перми.

К началу следующей приемной кампании зачисление в первые классы гимназии будет проводиться по закрепленным территориям и на свободные места без балльно-рейтинговой системы.

"Прием на свободные места будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 июля 2019 года", - сказад сотрудник пресс-службы.

Ранее департамент образования Перми инициировал проверку гимназии N4, где для мальчиков установили проходной балл для зачисления ниже, чем для девочек.

По данным местных СМИ, к этой гимназии прикреплены четыре дома и дети поступают в нее по итогам обучения в подготовительной школе. Как сообщали журналисты, на стенде в учебном заведении были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1.

Директор гимназии Татьяна Дьякова заявила местому порталу 59.ru, что разные баллы были установлены, чтобы не получалось девчачьих классов. "Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие", - привело издание ее слова.

Реакция властей

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию, а министерство просвещения России запросило у региональных властей детали этой ситуации.

Департамент образования Перми заявил позже о том, что намерен объявить выговор директору гимназии N4. "Мы можем констатировать, что директор гимназии превысила свои полномочий. Сегодня ей будет объявлен выговор", - сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева журналистам. Она отметила, что после этой ситуации департамент планирует проверить прием детей в первый класс во всех школах города.

Другой скандал в той же гимназии

Ранее гимназия №4 уже оказывалась в центре скандала. 7 сентября 2018 года ее руководство не допустило к занятиям десятиклассницу Зинаиду Агишеву, дочь главы фракции "Яблоко" в пермской городской думе Надежды Агишевой. Решение объяснили тем, что девушка заменила классический костюм на одежду без эмблемы гимназии, а также покрасила волосы в розовый цвет.

После этого прокуратура Пермского заявила, что принятый в гимназии локальный акт, устанавливающий нормы внешнего вида учащихся, "не наделял образовательное учреждение компетенцией по установлению требований к цвету и длине волос". После проверки школьница была допущена к занятиям.

В итоге суд оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а директора - на 30 тысяч рублей за нарушение или незаконное ограничение права на образование (ст. 5.57 КоАП РФ).

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