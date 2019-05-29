Росстат объяснил сбоем данные о том, что 100% семей на Ямале хватает денег только на еду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Росстат проводит проверку данных о том, что 100% семей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) хватает денег только на еду и не исключает возможности появления такой статистики из-за технического сбоя.

"У нас есть ощущение, что там был технический сбой. Идет проверка. Думаю, до конца недели мы сможем всем рассказать, что случилось", - сообщил "Интерфаксу" представитель Росстата.

Ранее сообщалось, что в докладе Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за IV квартал 2018 года отмечается, что 100% семей на Ямале денег хватает на еду, а покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. В правительстве ЯНАО были удивлены такими результатами.

Так, по данным пресс-службы губернатора региона, в 2016 году Росстат публиковал аналогичное исследование, и тогда доля семей в ЯНАО, которым хватает средств только на еду, составляла 2,4%, а 57,5% семей хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования.

Сообщалось также, что Росстат ранее признал ошибку в оценке динамики промпроизводства в России в апреле из-за неточных данных, которые предоставило одно из добывающих предприятий в ЯНАО.