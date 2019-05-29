Поиск

Суд оштрафовал первого участника протестов против строительства храма в Екатеринбурге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко, одного из участников несанкционированных акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в суде.

"Сумма наложенного штрафа составила 12 тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

По словам правозащитницы Ольги Иванцевой, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей. По ее данным, Мельниченко - первый участник акций, проходящий по этой статье.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

Новости по теме

Новости
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

"Аэрофлот" потребовал от хабаровского губернатора доказать свои слова о причине крушения SSJ 100

"Победа" отсудила у Панина почти 60 тысяч рублей за курение на борту

"Победа" отсудила у Панина почти 60 тысяч рублей за курение на борту
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Единороссы пожаловались на коммунистов, поддержавших протесты против храма в Екатеринбурге

Власти ЯНАО не поверили данным Росстата о поголовной бедности населения

Власти ЯНАО не поверили данным Росстата о поголовной бедности населения

Россияне стали чаще покупать товары для взрослых в интернете

Россияне стали чаще покупать товары для взрослых в интернете

ЦБ собрался сократить срок хранения данных кредитных историй в РФ до 7 лет

В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

В Минобороны назвали сроки поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

"Опора России" предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Российские космонавты выйдут в открытый космос для работ на МКС

Часть попавших в ДТП в Приморье китайских туристов решила вернуться в КНР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');