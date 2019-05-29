Суд оштрафовал первого участника протестов против строительства храма в Екатеринбурге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко, одного из участников несанкционированных акций против строительства храма святой Екатерины на месте сквера, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в суде.

"Сумма наложенного штрафа составила 12 тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

По словам правозащитницы Ольги Иванцевой, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тыс. рублей. По ее данным, Мельниченко - первый участник акций, проходящий по этой статье.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.