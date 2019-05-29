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Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов

Прокуратура нашла призывы к экстремизму в комментариях к этим записям

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор, потребовал от екатеринбургского издания E1.RU удалить с его YouTube-канала записи двух онлайн-трансляций протестов против строительства церкви Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Как сообщило E1.RU, прокуратура нашла нарушения закона в комментариях к этим записям.

По мнению надзорного ведомства, на которое ссылается Роскомнадзор, в этих комментариях есть "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

В E1.RU решили удалить все комментарии к этим записям, заявил руководитель юридического отдела издания Евгений Шуров.

В Екатеринбурге с 13 мая несколько дней проходили протесты против строительства храма на месте сквера в центре города. Они сопровождались столкновениями сторонников с противниками проекта и полицейскими, а также задержаниями. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос местных жителей, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приостановил строительство и предложил обсудить альтернативные площадки для строительства.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Забор вокруг сквера убрали.
Опрос ВЦИОМа, проведенный после начала протестов, показал, что 74% горожан считают сквер неудачным местом для будущей церкви.

Екатеринбург Свердловская область YouTube Роскомнадзор прокуратура

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