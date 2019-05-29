Минобороны получит почти 900 млн рублей за подрыв затора на реке Бурея

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минобороны получит более 872 млн рублей для восполнения боеприпасов, израсходованных при ликвидации затора на реке Бурея, говорится в распоряжении правительства России, опубликованном в среду.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Минобороны пришлось устроить несколько подрывов скальной породы, завалившей русло реки Бурея в Хабаровском крае, из-за чего создавалась угроза затопления населенных пунктов и Бурейской ГЭС. Для подрывов было использовано несколько десятков тонн тротилла.

Оползень сошел в Бурею в декабре 2018 года. Местные жители сначала подумали, что в реку упал метеорит.