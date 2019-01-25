Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурейском водохранилище

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На Бурейском водохранилище (Хабаровский край) саперы Восточного военного округа (ВВО) осуществили подрыв второго слоя на месте обрушения скальных пород, использовано около 10 тонн тротила, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

"Это позволило пробить затор ещё на 2,5 метра в глубину. Таким образом, глубина, на которую на сегодняшний день вошли в скальные породы, обрушившиеся в русле реки Бурея, составила шесть метров от первоначального уровня, длина - 120 метров, ширина - 30 метров", - сказано в пресс-релизе.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента России Владимира Путина к расчистке русла и проведению буровзрывных работ привлечены силы и средства Минобороны России.

Ранее специалистами сводного отряда ВВО на участке затора было подготовлено сто шурфов (углублений) до 2,5 метров в глубину с диаметром воронки 0,8 метра, и установлено сто сосредоточенных зарядов. Задача для военных инженеров заключается в том, чтобы между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода.

Сообщалось, что военные инженеры проделают две протоки на заваленном скальными породами русле реки Бурея. Первую протоку планируется пробить до 1 февраля, вторую - до 20 февраля.

Всего к выполнению задач привлекается более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолётов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", информирует министерство обороны.

Версия о падении метеорита

24 декабря в социальных сетях Хабаровска появилась информация о том, что русло реки Бурея оказалось перекрыто в результате падения метеорита. Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона. Сейсмические и инфразвуковые сигналы, характерные для падения метеорита, также не были зафиксированы.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия.

В региональном управлении МЧС также сообщили, что происшествие связано со сходом оползня.