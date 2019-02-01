Военные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие сводного отряда Минобороны РФ пробили протоку в обвале скальных пород на реке Бурее, говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Военные инженеры провели очередной масштабный подрыв слоя скальных пород на месте оползня на реке Бурея в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

"Для подрыва использовано более 10 тонн тротила", - говорится в сообщении.

В результате взрывных работ разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода.

"Поручение президента Российской Федерации и задачи министра обороны выполняются успешно. Мы соединили два так называемы бассейна. Расчетный поток воды в образовавшейся протоке составляет 200-250 кубометров в секунду. На сегодняшний день первый этап выполнен. На втором этапе планируется расширение протоков к выходу их в размеры первоначального русла. Завершение второго этапа планируется к 18 февраля" - приводятся в сообщении словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

"На сегодняшний день израсходовано более 200 тонн тротила, более 12 км бикфордова шнура. Кроме того выполнен ряд сопутствующих задач. Проложена полевая дорога от деревни Ушман к месту обрушения скальных пород общей протяженностью более 80 километров. Этой дорогой теперь смогут пользоваться и местные жители", - заявил замминистра.

С начала работ военные инженеры взрывным способом проделали протоку длиной более 160 метров и шириной 35 метров. Глубина протоки в русле реки Бурея составила более 19 метров. Расчистка осуществлялась с помощью двух бульдозеров и экскаватора. Работа велась в три смены. Для оборудования канала убрано более 90 тыс. кубических метров грунта и горной породы. Взрывчатые вещества непосредственно к местам закладки доставлялись на автомобилях повышенной проходимости и в труднодоступные места на снегоходах.

На территорию лагеря вертолетами армейской авиации и и подразделениями материально-технического обеспечения доставлено более 200 тонн взрывчатки и около 450 кумулятивных зарядов.

Всего к выполнению задач привлечено 540 человек, 49 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Для доставки тяжелой техники военнослужащими с использованием специальной техники проделана дорога в сложной горно-лесистой местности общей длиной более 80 км. Сверхтяжелыми транспортными вертолетами Ми-26 на место проведения работ доставлен бульдозер.

Всего с начала подрывных работ на реке Бурея использовано более 200 тонн тротила и подорвано 440 кумулятивных заряда, говорится в сообщении.

Для обеспечения работ в районе обвала подразделениями МТО Восточного военного округа оборудован полевой лагерь.

Военнослужащие, выполняющие задачи в сложны климатических условиях, обеспечены специальным утепленным обмундированием.

Работы ведутся в сложных климатических условиях при низких температурах, до минус 30 градусов, высокой влажности и сильном порывистом ветре.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.