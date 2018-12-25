Слухи о падении метеорита в Хабаровском крае объяснились оползнем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия обследовала место схода грунта в устье реки Бурея в Хабаровском крае и пришла к выводу о том, что версия о падении метеорита, распространившаяся в соцсетях, несостоятельна: об этом агентству "Интерфакс" сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В ходе проведенного осмотра и исследования специалисты пришли к выводу, что сход грунта произошел в результате оползня. Явление довольно редкое, но не уникальное", - сказал сотрудник пресс-службы.

В состав комиссии входили представители Росгидромета, ДВО РАН, спасатели, а также сотрудники администрации района.

24 декабря в социальных сетях Хабаровска появилась информация о том, что в результате падения метеорита русло реки Бурея оказалось практически перекрыто обрушенными деревьями и скальной породой. Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона. Сейсмические и инфразвуковые сигналы, характерные для падения метеорита, также не были зафиксированы.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия