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Законопроект о приостановлении ДРСМД Дума рассмотрит 18 июня

Владимир Путин внес этот документ в Госдуму 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума 18 июня начнет рассматривать законопроект о приостановлении действия Договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который внес президент Владимир Путин. Об этом "Интерфаксу" 30 мая сообщил участник Совета Думы.

Ранее в четверг о том, что Путин внес в Думу такой законопроект, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Он пообещал, что Совет Думы в течение часа определит сроки рассмотрения этого документа.

Договор об РСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД и в этой ситуации его сохранение не выгодно Америке. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

Россия отвергает эти обвинения.

В начале февраля 2019 года сначала Вашингтон, а затем Москва объявили о приостановке участия в ДРСМД. В Белом доме заявили, что США выйдут из договора через полгода, если Россия не вернется к его соблюдению.

29 мая Путин назначил замглавы МИДа Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

РСМД Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума США Россия

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