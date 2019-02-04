Вашингтон заявил о планах соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение следующих шести месяцев, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC.

"На данный момент мы все еще связаны условиями договора и будем соблюдать его в следующие полгода. При этом мы продолжим изучение возможных ответных мер на нарушение Россией договора. Вероятно, это представит России дополнительный стимул для того, чтобы пересмотреть ее мнение относительно прекращения действия ДРСМД", - сказала в интервью BBC представитель госдепа США Ванесса Аскер.

Помимо этого, представитель рассказала о планах Вашингтона по разработке новых систем вооружений и ракет средней дальности. "В 2017 году президент США (Дональд Трамп - ИФ) подписал директиву, позволяющую начать исследования и разработку новых оборонительных систем. Конгресс выделил на это бюджет в $48 млн. Сейчас Пентагон рассматривает возможность разработки дополнительных оборонительных возможностей", - отметила Аскер.

По ее словам, в случае разработки новой системы Соединенным Штатам предстоит провести длительную работу: речь идет о тренировках солдат и офицеров для управления и обслуживания системы, а также о консультациях с партнерами Вашингтона о размещении системы.

При этом Аскер напомнила о том, что США отрицают позицию Москвы о том, что американские тяжелые беспилотники подпадают под понятие ракет средней и меньшей дальности. "Беспилотники - это не ракеты, поэтому их использование не может регулироваться договором об РСМД, они там просто не упоминаются. Более того, беспилотники принципиально отличаются от ракет. Вдобавок российская сторона также занимается разработкой военных беспилотников в течение многих лет", - сказала представитель госдепа США.

"Мы не согласны с такой оценкой (Москвы - ИФ). ДРСМД позволяет использование и тестирование ракет-мишеней при соблюдении определенных параметров. Мы эти параметры строго соблюдаем", - добавила она.

Представитель госдепа США уточнила, что США всегда уведомляли вторую сторону о проводившихся пусках тяжелых беспилотников, а также направляли России необходимые документы по этому вопросу.

Аскер, кроме того, не смогла дать точного ответа на вопрос журналистов о том, будут ли США в дальнейшем продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). "Новый договор СНВ (СНВ-3) полностью выполняется и истекает только в феврале 2021 года. Это еще два года. Мы договор не нарушаем, но мы пока не приняли решения по поводу его продления. У нас есть еще несколько лет, чтобы принять это решение", - заявила Аскер.

Разногласия по ДРСМД

20 октября 2018 года Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД со 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. В субботу США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановке своего участия в договоре.