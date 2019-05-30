Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Совет Госдумы рассмотрит его в течение часа, пообещал Володин

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Совет Думы в течение часа определит сроки его рассмотрения, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Законопроект предполагает, что президент получит право возобновить действие договора.

29 мая Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

Лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор об РСМД в декабре 1987 года. Он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из договора, обвинив Россию в нарушении его условий. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

Россия отвергает эти обвинения.

1 февраля 2019 года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля и выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.